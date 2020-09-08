Кулеба назвал причины срыва перемирия на Донбассе

Срыв перемирия и убийство украинского военного произошло не просто так – противник активизировался аккурат под начало избирательной кампании в Украине, поскольку есть политические силы, которым выгодна дестабилизация на Донбассе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет «Сегодня».

По его словам, также одной из причин эскалации на передовой является повышение ставок Россией перед «нормандскими» переговорами.

«У нас с Российской Федерацией две войны: одна горячая вооруженная, другая – дипломатическая. И у меня есть стойкое впечатление, что шаг (эскалация на фронте) сделала российская партия вооруженной войны. Очевидно, что недаром именно сейчас это происходит – после начала избирательной кампании в Украине, и мы понимаем, что у нас есть политические силы, которым в рамках кампании любая плохая новость с Востока добавляет баллов. И накануне встречи советников и министров, потому что это повышение ставок. Это изменение атмосферы и изменение вообще прежде всего тех вопросов, которые нужно обсуждать, потому что мы снова должны откатиться в вопросе безопасности, ведь они нарушены», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что на будущей встрече советников лидеров стран Нормандского формата будет обсуждаться срыв перемирия и гибель украинских военных. Также министр рассказал, что украинская сторона подробно проинформировала международное сообщество о ситуации на Донбассе.

«Очень важно, что именно мы донесли правду о том, что произошло на Донбассе и кто сорвал режим прекращения огня. Но пока реакции не было. Я уверен, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет подробно изучена в международных столицах и тогда уже будет обратная связь», – резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.