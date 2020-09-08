Новые жертвы COVID-19: В «ДНР» скончались 3 человека, в «ЛНР» – один

В «ДНР» от COVID-19 скончались еще три человека, а в «ЛНР» – еще один. Соответствующую информацию сегодня, 8 сентября, опубликовали пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

В «ДНР» зафиксировали 13 новых случаев заболевания за сутки. «Согласно исследованиям, проведенным 7 сентября, выявлены 13 случаев заболевания, из них 1 случай был выявлен у прибывшего из Украины… Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 90 и 66 лет и женщина в возрасте 90 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 8 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 699:

на лечении – 1 210 пациентов,

выписаны – 1 338 человек,

летальных случаев – 151.

«По состоянию на 8 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 127 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.

«Зарегистрирован один летальный случай… Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 20 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «республике».

Иные данные – о количестве выявленных за сутки, выздоровевших и общем количестве людей с подтвержденным коронавирусом – не сообщаются.