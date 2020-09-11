В Горловке показали пустые залы «Галактики» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке работает гипермаркет «Галактика» (на захваченных мощностях «Эпицентра»).

Как магазин в жилмассиве Строителей выглядит сегодня, показала в соцсети Татьяна.

В торговых залах – садовый инвентарь, цветы, цветочные горшки, электроинструменты, туристическое снаряжение, товары для животных. Есть также бытовая техника, постельное белье, одежда.

Большой выбор строительных материалов: обоев, линолеума, керамической плитки и т.д.

При этом на автостоянке перед магазином – всего несколько авто, а большие торговые залы практически пусты, людей очень мало.