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В Горловке показали пустые залы «Галактики» (Фото)

11.09.20 10:49
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке работает гипермаркет «Галактика» (на захваченных мощностях «Эпицентра»).

Как магазин в жилмассиве Строителей выглядит сегодня, показала в соцсети Татьяна.

В торговых залах – садовый инвентарь, цветы, цветочные горшки, электроинструменты, туристическое снаряжение, товары для животных. Есть также бытовая техника, постельное белье, одежда.

Большой выбор строительных материалов: обоев, линолеума, керамической плитки и т.д.

При этом на автостоянке перед магазином – всего несколько авто, а большие торговые залы практически пусты, людей очень мало.

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