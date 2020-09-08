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«Родился в рубашке»: На Донетчине мужчина избежал травм, упав в 9-метровый колодец

08.09.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Житель пгт Черкасское (Донецкая обл.) избежал травм, упав в 9-метровый колодец с водой. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В понедельник, 7 сентября, днем спасателям поступило сообщение о том, что в пгт Черкасское мужчина во время ремонтных работ случайно упал в колодец с питьевой водой глубиной 9 метров.

«Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки помогли мужчине подняться на поверхность. От медицинской помощи мужчина отказался», – рассказали в ГСЧС.

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