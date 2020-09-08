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Режим прекращения огня: ОБСЕ зафиксировала уже 950 нарушений

08.09.20 11:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ по состоянию на вечер 6 сентября насчитала 950 нарушений режима прекращения огня, объявленного 27 июля на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 7 сентября.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрела)», – говорится в отчете.

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