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Эксперт пояснил угрозы Пушилина обстрелять позиции ВСУ

08.09.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Угрозы «главы ДНР» Дениса Пушилина обстрелять позиции украинских военных на Донбассе свидетельствуют, что Россия негласно выдвигает Украине ряд условий насчет ОРДЛО. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24».

Комментируя случаи нарушения перемирия на Донбассе, эксперт отметил: «Очевидно, Россия чего-то требует от Украины. Нам далеко не все рассказывают. Допускаю, что есть какие-то требования, которые Россия передает то на встрече советников "нормандской четверки", то во время консультаций минской контактной группы. Это касается выборов на оккупированной территории, порядка децентрализации или местного самоуправления в ОРДЛО. Конечно, с приближением выборов, после того, как комитет Верховной Рады отказался рассматривать письмо Леонида Кравчука о возможности рассмотреть вариант проведения выборов на оккупированных территориях, к сожалению, возможно такие обострения будут происходить, перемирие будет нарушаться».

По словам эксперта, Пушилина Россия использует «исключительно для способа давления и шантажа украинской стороны».

«Более того, придумываются какие-то причины, чтобы иметь хоть какое-то оправдание нарушения перемирия. То, что говорит Пушилин, не соответствует действительности. Миссия ОБСЕ не увидела укрепления и создания фортификационных сооружений, поставки дополнительного наступательного вооружения или создания позиций ни на одной точке с украинской стороны», – отметил Мусиенко.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.

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