На Луганщине показали, как подрядчик из Днепра ремонтирует мост через реку Айдар (Фото)

Вблизи Новоайдара (Луганская обл.) в рамках национального проекта «Большая стройка» продолжается капитальный ремонт моста через реку Айдар. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Мост расположен на автодороге государственного значения «Северодонецк – Новоайдар».

Работы выполняет подрядная организация ООО «Мостстройком» (г. Днепр).

На левом проезде уже забетонированы 1-й и 2-й пролеты, а также тротуары. Проведено армирование 3-го и 4-го пролетов. Проведены подготовительные работы к бетонным работам.

Ожидается, что 18 сентября будет полностью забетонирована монолитная плита левого проезда моста. После восстановления движения по левой стороне моста мостостроители перейдут работать на правую сторону. Ее, соответственно, перекроют, а движение будет происходить по левой полосе.

Согласно тендеру, введение Новоайдарского моста в эксплуатацию ожидается до конца текущего года. При благоприятных погодных условиях до 1 ноября должны быть завершены основные работы. До конца года там устроят освещение, установят ограждения и дорожные знаки.