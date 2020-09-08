У пенсионеров с неподконтрольного Донбасса после отмены карантина будет месяц на верификацию, – Резников

После отмены карантина в Украине у пенсионеров, фактически проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, будет месяц на верификацию в «Ощадбанке». Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Фактам».

Резников подчеркнул, что «для граждан Украины, имеющих статус ВПЛ, обязанность подтверждать статус каждые 60 дней отложена». При этом «Ощадбанк» готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделения.

«После того как официально отменят карантин, будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме, не нервничая, приехать и провести верификацию. По этому поводу пусть никто не волнуется. "Ощадбанк" депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка», – сказал вице-премьер.

Резников также отметил, что после открытия КПВВ на подконтрольную территорию направится большое количество пенсионеров, что может создать дискомфорт.

«Единственное, о чем мы переживаем, что в случае открытия КПВВ сюда ринется большое количество пожилых людей, и это может создать для них дискомфорт. Мы готовы отработать механизм. Чтобы человек точно знал, что в такой-то временной коридор – три-пять дней, неделя – он уведомит отделения "Ощадбанка" в таких-то населенных пунктах о визите. "Ощадбанк" ведь тоже должен подготовиться и иметь запас наличных денег», – сказал вице-премьер.

«Сейчас мы с моим коллегой вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, отвечающим за цифровую трансформацию в стране, модернизируем приложение "Дія", которое позволит в том числе коммуницировать с пенсионерами-ВПЛ и предлагать им регистрироваться, создавать личные кабинеты и записываться в электронную очередь. То есть мы готовимся к тому, чтобы они получили свои деньги», – добавил Резников.