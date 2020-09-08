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Встреча в Нормандском формате на уровне советников: Зеленский назвал дату

08.09.20 12:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Встреча в Нормандском формате на уровне советников глав государств (Украины, Франции, России и Германии) запланирована на 11 сентября. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Сумы президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Сегодня».

«У нас должно быть заседание на уровне помощников 11 сентября, заседание советников (глав государств) Нормандского формата. Ждем там определенных предложений и решений», – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает саммит лидеров стран Нормандского формата после встречи политических советников.

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