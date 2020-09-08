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Реконструкция больницы на Луганщине: Что сделано и что планируется (Фото)

08.09.20 15:48
Беловодск / Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Беловодск / Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

До конца октября планируется завершение ремонта в Беловодской многопрофильной больнице на Луганщине. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Реконструкция части первого этажа с обустройством помещений отделения неотложной медицины проводится в рамках нацпрограммы «Большая стройка», ее ход проконтролировали представители обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что подрядная организация ООО «Тяжмашстрой» ответственно относится к поставленным задачам.

Реконструкция охватывает значительную площадь (532 кв. м), в том числе ведутся работы по ремонту входной группы (для заезда автомобилей «скорой медицинской помощи»). Подрядчик идет строго по графику, отделение должно быть введено в эксплуатацию до 25 октября.

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