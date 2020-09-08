Целились в Россию, а попали в «Молоко»: В Донецке в «Колизее» откроют супермаркет

В неподконтрольном украинским властям Донецке еще одно здание планируют отдать под гипермаркет «Moloko». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, очередное «Молоко» откроют на ул. Терешковой в микрорайоне Текстильшик (Кировский р-н), в здании бывшего ночного клуба «Колизей».

С приходом военных действий и комендантского часа здание простаивало.

В соцсетях отреагировали на эту новость по-разному. «Наш бизнес развивается. Что не так?... Сделали б там кинотеатр – ныли б "начихуа, у людей денег на развлекухи не хватает", поставили б там продуктовый магазин», – пишут жители Донецка.

При этом есть и отрицательные отклики. «Целились в Россию, а попали в "Молоко"… Как по мне, очень в тему было бы там организовать еще один паспортный стол, возможно, и дело пошло бы быстрей… Как же достало это "Молоко", город одного супермаркета...», – иронизируют дончане.

«Кто, как не "Молоко", может себе позволить заполнить эту пустоту… Лучше бы кинотеатр там сделали... Я представляю, как мимо него проехать, капец транспортной развязки, название соответствует, в молоко пальцем ткнули. Посмотрим, как МЧС разрешение даст, как санстанция будет работать?... Расширяют сеть магазинов, а кому кинотеатры нужны… Это плачевно», – пишут жители Донецка.