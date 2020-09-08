Грузовики-цистерны и легковушки: В «ДНР» показали очередь на «границе» с Россией (Фото)

В «ДНР» по-прежнему сохраняются большие автомобильные очереди на «границе» с Россией. В соцсети показали ситуацию на дороге, которая сложилась сегодня, 8 сентября, перед «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Новоазовск».

В очереди на выезд из «ДНР» по состоянию на 11:00 были десятки машин в два ряда. Помимо легковушек, также была замечена колонна как минимум из 4-х грузовиков-цистерн.

Встречная полоса при этом остается пустой.

Как сообщалось ранее, «ДНР» не намерена полноценно открывать линию разграничения. Поэтому люди пытаются выехать из «республики» на подконтрольную Украине территории через Россию (или таким же образом въехать в «ДНР»). Но в таком случае гражданам приходится пересекать неконтролируемый участок украинско-российской границы, а это является нарушением законодательства Украины. И влечет за собой административную ответственность. Штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены.

При этом протокол о штрафах можно оспорить.

Из-за сложившейся ситуации вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. В стоимость проезда включают даже штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» в конце июня стоил 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн. Сейчас цены снизились.