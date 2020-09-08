Треть зарегистрированных переселенцев проживает на неподконтрольном Донбассе, – Резников

На сегодня треть из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев проживает на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Фактам».

«Я хотел бы подчеркнуть, что не все из этих полутора миллионов внутренне перемещенных лиц (к сожалению, так их называет закон, но мы всегда между собой искренне говорим — "вынужденно перемещенные", ведь люди были вынуждены бежать от этой войны) на самом деле являются перемещенными. Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях», – сказал вице-премьер.

Алексей Резников также отметил, что в основном это пенсионеры.

«Я их не осуждаю ни в коем случае, поскольку понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Мои друзья, ваши коллеги из Донецка и Луганска, говорят о мамах и бабушках: "Она никогда не переедет". Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически – да, практически же – нет. Мы закрываем на это глаза», – сказал он.

При этом Алексей Резников отметил, что Украина должна выплачивать пенсию всем своим пенсионерам.

«Согласен, государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были. Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из 1,5 млн подшефных нашего министерства 500 тыс. живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия», – сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что после завершения карантина с возобновлением работы КПВВ за пенсиями приедут порядка 272 тыс. человек.

«Мы уже посчитали, сколько людей приедет за пенсиями после возобновления работы КПВВ, когда завершится карантин. По состоянию на июнь в реестре значилось 272 тыс. человек. Около 3-3,5 млрд грн в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на неподконтрольных территориях», – отметил Резников.

Напомним, Алексей Резников также сообщил, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, фактически проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, будет месяц на верификацию в «Ощадбанке».