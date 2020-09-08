Пропуск в КПВВ на Донбассе замедлен: В Госпогранслужбе назвали причину

Сегодня, 8 сентября, работа контрольного пункта въезда–выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) замедлена из-за сбоя электронного сервиса «Дій вдома». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«По состоянию на 10:45 в КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса "Дій вдома". Поэтому пропуск на контролируемую территорию осуществляется замедленно», – говорится в сообщении.

При этом на Донетчине сегодня заблокировано движение напротив КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР».

«Просим граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок», – отмечают в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что с украинской стороны указанные КПВВ функционируют по осеннему графику, ежедневно с 07:00 до 18:30.