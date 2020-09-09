В магазинах Епіцентр розпочато продаж енергоефективних наборів від YASNO

Купуючи електроприлади для ремонту в магазинах Епіцентр, жителі Донеччини відтепер можуть підібрати собі енергоефективний набір Розумний Watt від YASNO з послугою заміни лічильника «під ключ» у вигляді стартового пакету. Набір допомагає заощаджувати до 50% витрат на електроенергію та складається з двозонного лічильника, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше, та розумної розетки с тижневим таймером, щоб запрограмувати роботу електроприладів у економні години.

З послугою заміни електролічильника «під ключ»* клієнту не потрібно збирати документи та очікувати їх розгляду. Щоб почати заощаджувати:

оберіть однофазний або трифазний лічильник та придбайте стартовий пакет Розумний Watt у Епіцентрі;

зітріть захисне покриття з картки та повідомте код оператору за телефоном, вказаним на картці;

отримайте набір з лічильником у відділенні служби доставки та погодьте дату заміни лічильника, коли зателефонують з контакт-центру;

чекайте на візит спеціаліста у визначений час.

При заміні електролічильника спеціаліст оформлює усі необхідні документи та ставить лічильник на комерційний облік. Послуга швидкої заміни електролічильника займає у середньому 10 робочих днів після отримання набору. Процес встановлення лічильника відбувається за 10-20 хвилин.

«Електропостачальник YASNO піклується, щоб економія витрат на електроенергію ставала дедалі доступнішою для кожного мешканця Донеччини. Набір Розумний Watt – вигідніша інвестиція, ніж придбання окремих товарів та послуг, він швидко окупається за рахунок економії електроенергії. У наборі також можна знайти перевірені і конкретні поради, як оптимізувати енергоспоживання, не обмежуючи свого комфорту», – сказав директор YASNO в Донецькій області Олександр Северін.

Заощадливе споживання електроенергії – загальний світовий тренд, який для українців є надзвичайно актуальним.

«Щодня відвідувачі наших торговельних центрів детально розпитують консультантів про переваги багатофазних лічильників. Але від здійснення цієї важливої покупки людей часто стримує складний і затяжний у часі процес заміни цих приладів. Набір Розумний Watt – це 3в1: це водночас обладнання і дві послуги – зі встановлення лічильника та його постановки на облік в оператора системи розподілу протягом 10-14 днів. З появою нового продукту та завдяки тісній співпраці з YASNO одразу в кількох областях наші покупці зможуть зберегти свій час і нервову систему – основні ресурси, що не відновлюються. Також у подальшому ці споживачі за рахунок раціонального використання зможуть істотно заощадити на оплаті за електроенергію», – підкреслює виконувач обов’язків директора напряму «Електротехніка» компанії Епіцентр К Ангеліна Бурлакова.

*Заміна лічильника «під ключ» можлива для клієнтів ДТЕК Донецькі електромережі. Умови заміни лічильника для клієнтів інших операторів системи розподілу погоджуються з кожним клієнтом індивідуально.