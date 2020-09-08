На Донетчине подорвались на мине двое украинских военных

Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование в результате подрыва на мине ПМН-2. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» на своей странице в Facebook.

«Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, 6 сентября автомобильная разливочная станция АРС-14 подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Новгородское под Торецком (Донецкая обл.). В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Один из них впоследствии скончался в больнице от полученных ожогов.