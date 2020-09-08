В ООН призвали соблюдать прекращение огня на Донбассе

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призывает продолжать соблюдать прекращение огня на Донбассе ради безопасности гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

«С момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня 27 июля прошло 6 недель. Это самый длинный период относительной тишины на востоке Украины с начала конфликта. Я повторяю призыв Генерального секретаря ООН ко всем вовлеченным сторонам соблюдать согласованные условия прекращения огня и направить усилия в защиту гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий», – отметила Лубрани.

Как сообщается, Оснат Лубрани убедилась во время поездки в Донецкую и Луганскую области на этой неделе, что гуманитарные потребности все еще остаются значительными и еще более обострились в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней противоэпидемических мероприятий.

«Однако я также увидела значительную поддержку и высокую оценку договоренностей о прекращении огня среди людей, проживающих по обе стороны линии разграничения, которые надеются, что оно будет продолжаться. Сегодня, как никогда, нужно сложить оружие и начать конструктивный диалог, чтобы уделить больше внимания преодолению влияния коронавирусной болезни и ее социально-экономических последствий. Необходимо приложить все усилия, чтобы прекращение огня продолжалось, поскольку оно нужно стольким людям, которые устали от конфликта», – подытожила Лубрани.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.