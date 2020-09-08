Государство не потянет донорский подход: Резников о жилье для переселенцев

Наше государство на сегодняшний день не сможет обеспечить квартирами всех переселенцев, поэтому нужно искать пути решения этого вопроса. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Фактам».

«Следующий вопрос: какая помощь может быть оказана? Государство не потянет сегодня донорский подход – взять и всем подарить квартиры. Это утопия. Ведь у нас есть еще очереди на получение жилья – многодетные семьи, дети-сироты, чернобыльцы, особенно с инвалидностью. То есть наше государство за неполных 30 лет независимости на системной основе напринимало столько важных и благородных социальных программ (как правило, на популистской основе – под выборы), что сложно найти человека, который не является сколь-нибудь социально зависимым лицом. Но выплачивать обещанное государство не может, и эти невыполненные обещания лишь накапливаются. Как не может и сказать: "Стоп, подождите, давайте посмотрим на реалии. У нас профицита бюджета не было, наверное, от слова "никогда"», – сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что «сегодня следует думать, как помочь нуждающимся в жилье ВПЛ» и назвал возможные варианты решения этой задачи.

«Это могут быть льготные ставки по ипотеке, какое-то совместное фондирование, помощь Запада, европейских партнеров. У нас же уже есть немецкий грант – 25,5 млн евро под гарантии правительства на жилье на вторичном рынке. Есть проект (он на стадии согласования) с Турцией, предусматривающий порядка 500 квартир для крымских татар. Есть, конечно, и финансирование из госбюджета: в этом году утвердили сумму 20 млн грн (программа 70/30), на которые планируется приобрести около 85 квартир и обеспечить жильем примерно 260 ВПЛ», – рассказал Резников.

Вице-премьер-министр также проинформировал, что 2 сентября принято постановление правительства «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета министров от 23 июля 2008 года № 682».

«В этом документе наконец-то определена процедура взятия на социальный квартирный учет ВПЛ, предоставления им жилья из жилищного фонда социального назначения и перечень документов, которые необходимо для этого подать», – подчеркнул он.

При этом Алексей Резников также отметил, что в новом жилье нуждаются не все переселенцы.

«Ведь кто-то уже купил квартиру или дом, кто-то взял кредит, кто-то вложил в инвестиционный проект», – пояснил вице-премьер.