В «ДНР» сообщили об обстреле КПП «Октябрь»

В «ДНР» сегодня, 8 сентября, обстрелян район контрольно-пропускного пункта «Октябрь» (на дорожном коридоре с украинским КПВВ «Гнутово»). В обстреле в «республике» обвинили украинских военных. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В 12:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). Было произведено 5 выстрелов из стрелкового оружия», – уверяют в «ДНР».

«Стрельба велась из района подконтрольного украинским войскам села Гнутово, расположенного примерно в 8-ми км к юго-западу от Октября (Верхнешироковского, – ред.). За несколько минут до этого в стороне Гнутово прогремел взрыв», – добавляют в «республике».

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Однако когда состоится разговор по поводу обострения ситуации на Донбассе, пока неизвестно, поскольку в понедельник, 7 сентября, глава внешнеполитического ведомства России срочно уехал в Сирию.