Украина будет делать все для сохранения режима тишины на Донбассе, – Зеленский

Несмотря на провокации на Донбассе, Украина будет прилагать все усилия к сохранению режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Сумскую область, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Это самая сложная сегодня работа – сохранять жизни наших украинцев. Я глубоко в этой теме, и очень тяжело об этом говорить, когда ты общаешься с родителями, которые уже потеряли там [на Донбассе] своих детей», – отметил глава государства.

Что касается обстрелов на Донбассе, он подчеркнул, что 42 дня режим тишины сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь украинского бойца.

«Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна выдерживать те договоренности, что были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Было большое количество срочных совещаний по поводу этой провокации. Действительно много чего делается и сделано как военными, так и разведчиками», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона «будет делать все чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых как военных, так и гражданских».

«Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я сейчас не вижу. Поэтому 11 сентября должно быть заседание советников глав государств Нормандского формата. Ожидаем, что там будут определенные предложения и решения», – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.