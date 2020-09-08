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«Идентифицировала» переселенцев: На Донетчине будут судить бывшую сотрудницу Ощадбанка

08.09.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за несанкционированные изменения в банковскую систему будут судить бывшего кассира «Ощадбанка». Женщину обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах или компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации ведомства, установлено, что в мае 2019 года женщина, работая контролером-кассиром в одном из отделений «Ощадбанка», после окончания рабочего дня «без каких-либо законных оснований, провела физическую идентификацию 19 внутренне перемещенных лиц, которые в отделении банка не находились».

Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет.

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