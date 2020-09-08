День освобождения Донбасса: На Донетчине перезахоронили 135 солдат Второй мировой войны (Фото)

Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области провели торжественное перезахоронение 135 воинов, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Останки 135 воинов были найдены в течение этого года на территории Славянского района усилиями Ассоциации исследователей военно-исторического наследия (АИВИН) «Плацдарм». Поисковики установили имена троих солдат: Александр Иосифович Сытник, Бударов Н.Г., Польщиков М.Н. и еще четырех – частично: известны или фамилия, или инициалы, или звание.

В памятном мероприятии, посвященном 77-й годовщине освобождения от нацистов Донецкой области, и перезахоронении воинов приняли участие председатель облгосадминистрации Павел Кириленко, заместитель командующего Операцией Объединенных сил полковник Евгений Коваленко, председатель общественного объединения АИВИН «Плацдарм» Алексей Юков, представители общественности.

«Сегодня Донетчина отмечает 77-ю годовщину с того дня, когда Вторая мировая война покинула нашу область. 8 сентября 1943 года нацисты были изгнаны из Донецка, и после более 700 дней войны в регионе снова установился мир. 77 лет – целая человеческая жизнь. Кажется, и война уже должна окончательно отойти в историю, однако она продолжает напоминать о себе и по сей день... Оборонительная война – священное дело. Поэтому должны помнить всех, кто в прошлом веке боролся против нацистского нашествия. И помнить всех, кто борется сейчас против нашествия российского», – сказал Павел Кириленко.

Военный капеллан провел чин поминальной литии. Присутствующие минутой молчания почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне, и память военнослужащих, которые уже в наши дни погибли в боях за независимость Украины во время проведения антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

По окончанию церемонии перезахоронения прозвучал оружейный салют.