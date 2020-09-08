На Донетчине горит деревянный храм (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) огнеборцы ликвидируют пожар в Свято-Петропавловской церкви. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 13:58 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из храмов на ул. Петропавловской в Лимане.

«Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма – деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова – №2. Сейчас к тушению пожара привлечены 33 человека личного состава, 9 единиц техники и цистерна для подвоза воды. По состоянию на 14:45 площадь пожара составляет 200 кв. м», – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве также отметили, что информации о пострадавших и погибших не поступало.