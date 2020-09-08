Сломана рука: Бывшего политзаключенного РФ Владимира Балуха нашли избитым

Сегодня ночью, 8 сентября, избили бывшего политзаключенного РФ Владимира Балуха. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил другой бывший пленник РФ Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

«Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются», – написал Сенцов.

Позже он уточнил, что у Балуха сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. В их числе был и Владимир Балух – крымчанин, украинский общественный активист, фермер, инженер в аграрной сфере, церковный староста. Находился с 2017 года под стражей и в тюремном заключении в России как политический узник. По совокупности приговоров был осужден к 5 годам колонии общего режима.

После обмена пленными государство обещало купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые вернулись в Украину. Речь шла об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.