«Вот моя страна! А где мой дом?»: Переселенцы в Киеве требовали жилье (Фото)

Сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Офиса президента переселенцы провели митинг «Вот моя страна! А где мой дом?» с требованием профинансировать уже имеющиеся в Украине программы по обеспечению жильем, передает «Еспресо.TV».

«Мы не были как переселенцы услышаны в наших призывах к власти по финансированию жилищных программ, которые уже есть – это "Доступное жилье", "Ипотека под 3%", это финансирование такой общегосударственной программы как "Временное жилье". В связи с тем, что данное финансирование не было предусмотрено, мы были вынуждены выйти на эту акцию», – сказал организатор акции Олег Батюк.

По словам активиста, ответы на письма, направленные в ОПУ и в Кабмин, были «ни о чем».

Также активисты предлагали создать рабочую группу или координационный совет, где переселенцы могли бы вносить предложения по выполнению жилищных программ.

Среди предложений переселенцы также называли создание кооперативов, поиски инвесторов для завершения недостроев и тому подобное.

Также общественники требуют принять закон о статусе потерпевших от агрессии Российской Федерации. «Мы продолжаем бессрочную акцию, которая началась еще 1 сентября, в защиту пострадавших на войне в Украине. В первую очередь мы требуем принятие специального закона о статусе потерпевших от агрессии Российской Федерации. Второе – это принятие закона о возмещении ущерба, как морального, так и материального», – рассказала изданию «Вести» активистка Наталья Омельченко.

Напомним, что «Держмолодьжитло» объявило о возобновлении заявок от переселенцев и участников АТО / ООС «Ипотека под 3%», прием заявок стартует 10 сентября.