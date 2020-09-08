Популизм: В Генштабе прокомментировали угрозы атаки «ДНР» на Донбассе

Заявления об обстрелах украинских позиций на Донбассе со стороны «ДНР» являются популизмом, который используют для нагнетания паники. Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук, передают «Українськi Новини».

«Они уже в третий раз переносят его (обстрел). Во-первых, это политическое заявление, популизм их главаря. Он направлен на то, чтобы создать психоз, панику», – сказал Корнийчук в эфире одного из телеканалов.

На вопрос о том, использовали ли незаконные вооруженные формирования время перемирия для наращивания сил с целью дальнейшего наступления, Корнийчук ответил утвердительно, но добавил, что это не было массово.

«Фиксируются факты нарушений, которые заключаются в обстрелах, преимущественно неприцельных, расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летательных аппаратов, дистанционном минировании, но это не имеет масштабного характера», – отметил Сергей Корнийчук.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.