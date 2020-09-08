Как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье (Инструкция)

2 сентября Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, чьи жилые дома (квартиры) разрушены в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Какие шаги нужно предпринять для получения выплат, рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS»

Постановлением КМУ № 767 были внесены изменения в Постановление № 947 от 18.12.2013.

Согласно нормативу, Донецкая и Луганская областные государственные администрации в месячный срок должны обеспечить создание комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации указанным пострадавшим. Соответствующие рекомендации получили также органы местного самоуправления в этих областях и военно-гражданские администрации.

Кому положена

Первое и самое важное изменение: если раньше в Постановлении речь шла только о компенсации лицам, которые остались на прежнем месте проживания, то в новой редакции она распространяется на всех лиц, чье жилье было разрушены в результате военного конфликта – но только если дома расположены на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и если они разрушены полностью.

В соответствии с Порядком (п.26), если жилье было разрушено до момента регистрации пострадавшим права собственности, денежная компенсация не предоставляется.

Если владелец разрушенного жилья уже умер, его наследники не будут иметь права на компенсацию. Но есть исключения: если жилье принадлежало, например, вашей матери, которая умерла до 2014 года, но вы не переоформили право собственности, то можете сделать это сейчас, до подачи документов. Эта ситуация касается всех случаев, когда данные о жилье отсутствовали в Государственном реестре прав на недвижимое имущество – если во время первой регистрации права собственности (внесении записи) по разрушенному жилью вы были указаны как владелец такого жилья, то вы имеете право на компенсацию.

Куда обращаться

Сейчас Постановление объединяет два типа выплат: выплаты пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и выплаты лицам, чьи дома разрушены. Далее будем говорить именно о компенсационных выплатах за разрушенное имущество.

Как и раньше, для получения компенсации необходимо обращаться в органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации (ВГА), в том числе через Центр предоставления административных услуг, если он есть. Это может сделать как владелец жилья лично, так его представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности. Кроме этого, документы можно отправить по почте (ценным письмом с описью вложения). Если владельцев одного и того же дома несколько, заявления подает каждый отдельно.

Необходимо подать следующие документы:

заявление (форма утверждена в Постановлении);

копию документа, удостоверяющего личность;

копию Регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ИНН).

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.

Обследование жилья

После подачи документов в течение 5-ти календарных дней органы должны принять решение о проведении обследования жилья. Это обследование, в свою очередь, должно состояться не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения. Этот срок может быть дольше, если жилье находится в зоне проведения Операции объединенных сил – тогда будет надо ждать письменное разрешение от командующего ООС. Владельцы жилья имеют право участвовать в обследовании и предоставлять свои объяснения.

В течение 3-х рабочих дней с момента проведения обследования жилья органы местного самоуправления / ВГА должны заявителю выдать справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, если найдут соответствующие основания. Такая справка выдается бесплатно.

Далее необходимо подать снова в те же органы следующие документы:

заявление в произвольной форме о выплате денежной компенсации. В заявлении указываются реквизиты банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется компенсация, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления / ВГА;

копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, которую Вы получили на предыдущем этапе;

копию акта обследования жилья;

информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

Что происходит после подачи документов

В соответствии с Порядком, органы, которые приняли документы, ежемесячно до 5 числа утверждают списки пострадавших, жилье которых разрушено. Списки направляют структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения Донецкой и Луганской облгосадминистраций для дальнейшего их внесения на рассмотрение комиссий.

После получения списка соответствующая комиссия должна принять решение в течение 10 рабочих дней, или продлить срок на принятие решения, но не более чем на 30 календарных дней. Если решение положительное, тогда надо ждать, когда придут средства из государственного бюджета.

Минреинтеграции осуществляет распределение бюджетных средств на компенсацию в порядке очередности. Деньги будут выплачены на банковский счет владельца разрушенного дома.

Сколько денег можно получить

Данная компенсация составляет не более 300 тыс. грн за один объект (как это было и раньше).

Конкретный размер денежной компенсации определяется по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, действующих на дату утверждения обобщенного списка. Последние показатели (по состоянию на 01.04.2020) можно посмотреть здесь.

Компенсация может быть выплачена только один раз. Кроме этого, после получения денежной помощи или компенсации пострадавшие теряют право на получение льгот и компенсаций, предусмотренных в ч. 8 ст. 86 и ч. 2 ст. 89 Кодекса гражданской защиты Украины (то есть они, например, не имеют права на обеспечение жильем за счет государства).