Пособия, пенсии, штрафы, командировочные: Рост минимальной зарплаты увеличил ряд выплат и отчислений

С 1 сентября минимальная заработная плата выросла с 4723 грн до 5000 грн в месяц. В почасовом размере она составляет сейчас 29,20 грн вместо прежних 28,31 грн. Однако, кроме ожидаемого роста должностных окладов, повышение «минималки» автоматически привело и к колебаниям других показателей в сторону увеличения. Об этом сообщили правозащитники программы «Юридический советник для переселенцев».

Так, с 1 сентября произошло, в частности, повышение:

максимальной базы Единого социального взноса (ЕСВ) – с 70 845 грн до 75 000 грн;

минимального размера ЕСВ – с 1 039,06 грн до 1 100,00 грн (особенно актуально для предпринимателей, которые должны платить ЕСВ в размере не менее 22% от минимальной заработной платы в месяц);

штрафов за неоформленные трудовые отношения с работником – с 47 320 грн до 50 000 грн;

суммы «больничных», если в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая лицо имеет страховой стаж менее 6 месяцев. В этом случае сумма выплат будет определяться исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивается ЕСВ, но не более размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая (на 1 сентября – 5000 грн);

суммы пособия по беременности и родам для официально трудоустроенных лиц. В этом случае размер будет определяться исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачиваются ЕСВ, но не более размера пособия, исчисленного из двукратного размера минимальной зарплаты (с 1 сентября: максимально – 10 000 грн, минимально – 5000 грн. Однако, если декретный период начался до 1 сентября 2020 года, то минимальный размер декретных в расчете на месяц составит по-прежнему 4 723 грн);

минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) – с 1889 грн до 2000 грн. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы произойдет после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, учитывая текущее повышение минимальной заработной платы, следует также ожидать повышения других показателей, но уже с 1 января 2021 года. Так, от уровня минимальной зарплаты (МЗП) на 1 января текущего года зависит, в частности, размер:

налога на недвижимость (≥ 2% МЗП за 1 м²);

сбора с мест парковки транспортных средств (от 0,03 до 0,15% МЗП);

суточных для командировок по Украине (≥ 0,1 МЗП)

единого налога для предпринимателей II группы (20% МЗП) и др.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным: