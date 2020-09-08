С париками и маскировкой: Полиция задержала пару «гастролеров»-мошенников из «ЛНР»

Полицейские Хмельницкой области с коллегами из Ровно задержали мужчину и женщину, которые занимались мошенничеством и обманывали пенсионеров. Пара оказалась выходцами с неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Хмельницкой области.

Как сообщается, вчера, 7 сентября, в 00:15 часов на линию «102» поступило обращение от 79-летнего жителя города Староконстантинова о том, что он вместе с женой стали жертвами мошенников.

«Пенсионерам позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что их внук попал в ДТП и срочно нуждается в средствах на лечение. Деньги они могут передать знакомым внука, которые вот-вот подъедут на такси. Напуганные пожилые люди без колебаний соглашались с поставленными условиями. И когда к ним зашла незнакомая женщина, отдали ей все свои сбережения в долларах, евро и гривнах на общую сумму более 57 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Потом выяснилось, что это было мошенничество. Полицейские в течение суток задержали злоумышленников в городе Ровно.

Мошенниками оказались гражданские супруги – 34-летний мужчина и 42-летняя женщина, уроженцы неподконтрольных территорий Луганской области. Согласно документам, проживают в городе Сумы. И мужчина, и женщина ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и преступления, связанные с наркотиками. Задержанные утверждают, что «работали» под руководством знакомого, который сейчас отбывает наказание на территории «ЛНР».

«Гастролеры» передвигались по территории Украины на такси. Останавливались в гостиницах, которые покидали сразу же после совершения преступления. Для маскировки использовали парики, очки и другие вещи.

Во время задержания полицейские изъяли у мошенников большую часть похищенных у пенсионеров денег, телефоны, предметы маскировки.

Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 190 («Мошенничество») УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие поверяет задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории иных областей.