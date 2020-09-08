Напали в годовщину освобождения: Офис президента отреагировал на избиение Владимира Балуха

Офис президента Украины крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили фактически в годовщину его освобождения из плена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ОП.

«Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая», – говорится в заявлении.

В Офисе президента отмечают, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло «угрожающего масштаба».

«Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений», – подчеркнули в ОП.

В полиции сообщили, что Владимира Балуха обокрали при избиении. На него напали на территории киевского «Гидропарка», украли телефон и банковскую карту. Сейчас полицейские пытаются пообщаться с ним в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня ночью, 8 сентября, избили бывшего политзаключенного РФ Владимира Балуха. Его нашли только утром, у него сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Владимир Балух был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ 35-ти удерживаемых лиц. Владимир Балух – крымчанин, украинский общественный активист, фермер, инженер в аграрной сфере, церковный староста. Находился с 2017 года под стражей и в тюремном заключении в России как политический узник. По совокупности приговоров был осужден к 5 годам колонии общего режима.