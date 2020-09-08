Президент Зеленский надеется, что украинские больницы справятся с наплывом COVID-пациентов

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что украинские больницы будут готовы к увеличению количества госпитализируемых в случае усиления пандемии COVID-19. Об этом он заявил сегодня, 8 сентября, во время рабочей поездки в Житомирскую область передает «Интерфакс – Украина».

«Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие они есть. Будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что готовится много мест в лечебных учреждениях, параллельно увеличивается переоборудование больниц на случай необходимости.

«Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ – вопросов нет. Я не хочу говорить, что "на всех достаточно", но, по крайней мере, мы будем готовы», – отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 сентября в Украине COVID-19 заболели 140 479 человек (63 546 пациентов – выздоровели, 2 934 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 675 случаев (выздоровел – 11 81 пациент, летальных случаев – 24), Луганской области – 450 случаев (выздоровели – 239 человек, летальных случаев – 4),.

В «ДНР» – 2 699 случаев коронавируса (выздоровели – 1 338 человек, летальных случаев – 151). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 20).