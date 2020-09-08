Едут из «Л-ДНР»: При въезде в Украину через Россию «Дій вдома» устанавливать не нужно

Сейчас на Донбассе пересечение линии разграничения практически в полном объеме осуществляется только в Луганской области – через КПВВ «Станица Луганская».

В Донецкой области «ДНР» блокирует пропуск, открывая лишь 2 дня в неделю свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с КПВВ «Новотроицкое». При этом на въезд и выезд «республиканцы» установили ограничения – пересечение линии разграничения зависит от места прописки или наличия острых гуманитарных причин.

«Граница» между «ДНР» и «ЛНР» также закрыта, поэтому в объезд – через КПВВ «Станица Луганская» – дончане также пробиться не могут.

Кроме того, при въезде на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР» необходимо устанавливать мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции. И нередко только для выполнения этого требования пенсионерам приходится приобретать смартфоны.

Учитывая все эти факторы многие пытаются выезжать из «Л-ДНР» на подконтрольную часть Украине через Россию. К тому же, Украина определяет сейчас РФ как «зеленую зону» по эпидситуации с COVID-19, поэтому при въезде из этой страны уход на самоизоляцию с помощью «Дій вдома» не требуется.

Но такой путь является нарушением украинского законодательства, т.к. люди незаконно пересекают неконтролируемый Украиной участок границы. Естественно, при прибытии на официальную украинско-российскую границу у украинских пограничников возникает вопрос – как человек оказался в России, ведь по данным базы – он не покидал пределов Украины? За незаконное пересечение границы и линии разграничения предусмотрен штраф. «У нас есть около 20-25 лиц, которые нарушили порядок въезда-выезда на оккупированную территорию. Соответственно мы их привлекаем к административной ответственности, это в любом случае – штраф», – рассказывает пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Но есть люди, которые въезжают и выезжают из «ДНР» всегда через Россию. Поэтому проверить, нарушали ли они порядок въезда-выезда на неподконтрольную территорию – практически невозможно.

«Мы с 2014 года ездим в Украину через Россию. Нас не штрафовали. Вот недавно ехали, установили эту программу ["Дій вдома"], но она не потребовалась. Впустили без нее», – рассказал житель Луганска.

Однако очевидцы утверждают, что на украинской границе они часто дают взятки, чтобы им не оформляли такой штраф. «"Белгород – Харьков" – даешь 500 грн, и погранцы пропускают без штрафа, без отметки в паспорте и без "Дій вдома"», – говорит жительница Донецка.

Напомним, что при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по радиоэфиру «Радіо Свобода»