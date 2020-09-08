Продавал несуществующую обувь: На Донетчине разоблачили интернет-мошенника

В Мариуполе сотрудники киберполиции раскрыли 22-летнего местного жителя, который занимался мошенничеством. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Установлено, что молодой человек с 2019 года использовал профиль в социальной сети, где предлагал к продаже женскую обувь. Главным условием была стопроцентная предоплата на банковскую карту фигуранта.

После получения денег от покупателей «продавец» исчезал. Таким образом он завладел деньгами более сотни пострадавших. По предварительным данным, ущерб достигает 100 тыс. грн.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас досудебное следствие завершено. Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд.