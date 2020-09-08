Въезд в Украину из «Л-ДНР» через РФ: В Минреинтеграции не намерены отменять штрафы

Россия не позволяет «ДНР» открывать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией по разным причинам. Об этом рассказала генеральный директор Директората коммуникации и информационной политики Минреинтеграции Юлия Лапутина.

Прежде всего, Россия не хочет терять Украину из своего геополитического влияния, и поэтому в гибридной войне используют разные методы. В том числе жителей неподконтрольной территорий, их право на свободное передвижение.

«Россия боится любого проявления свободы для этих жителей. Чтобы они, приезжая к нам за теми же социальными услугами, не получили, так сказать, глоток свежего воздуха. Чтобы они не видели, что в свободной Украине, в тех же подконтрольных населенных пунктах Донетчины и Луганщины люди живут нормально, что есть развитие», – сказала Лапутина.

В качестве примера она привела развитие Краматорска и Славянска. «Если вы посмотрите на эти города 6 лет назад, то сейчас эти города более современные, есть развитие, и главное – это территория свободы. А Россия не хочет, чтобы люди видели территорию свободы, она хочет всех держать в своем "заказнике"», – считает представитель Минреинтеграции.

Еще из причин закрытой линии разграничения в летний период – сдача ВНО и вступительная кампания в украинские вузы. «Жители оккупированных территорий хотели бы реализовать свое право на обучение в украинских вузах. И Россия не выпускает к нам детей, которые хотят поступить в учебные заведения. Это происходит, потому что Россия имеет проблемы с рабочей силой. И ей выгодно иметь перспективных учеников с восточной Украины и использовать их в дальнейшем как рабочую силу. Они используют российские вузы для подготовки молодого поколения в "лучших трендах русского мира", чтобы сберечь ненависть ко всему украинскому. Хотя многие дети, которые проживают на оккупированных территориях, хотели бы обеспечить себе право на украинское образование», – отметила Лапутина.

Из-за жестких ограничений со стороны «ДНР» на пересечение линии разграничения люди вынуждены попадать на подконтрольную Украине территорию через Россию, что является нарушением украинского законодательства. «Устанавливая такие правила, Россия толкает людей на нарушение нашего законодательства. Это тоже преступление со стороны российского режима», – пояснила Лапутина.

В Минреинтеграции понимают, что люди вынужденно идут на нарушение законодательства, въезжая из «ДНР» в Украину через Россию. При этом министерство не планирует инициировать пересмотр украинского законодательства, чтобы, например, снизить или отменить штрафы. Потому что не решит проблему, а только «подыграет» планам России. «Лучше мы будем, думаю, обращаться в международные организации по вопросам соблюдения Россией норм международного гуманитарного права», – заключила руководитель директората коммуникации.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по радиоэфиру «Радіо Свобода»