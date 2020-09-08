«Л-ДНР» не откажутся от «пенсионного туризма» в Украину, – правозащитник

В «ЛНР» и «ДНР» не смогут обойтись без украинских пенсий, так как это существенное наполнение местных «бюджетов». Такое мнение высказал соучредитель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что в прошлом году в «ЛНР» и «ДНР» провели перепись населения. «Мы получили доступ к информации "ЦИК Л-ДНР". И по их оценкам на подконтрольную Украине территорию выехало 800 тысяч жителей. При этом по официальным данным в Украине зарегистрированы около 1,5 млн переселенцев. Поэтому "пенсионный туризм" – это наполнение статьи бюджета», – сказал Снегирев.

Общественник добавил, что «пенсионный туризм» – это также нелегальные теневые схемы, «на которых зарабатывают как украинские коррумпированные чиновники, так и службы "Л-ДНР"».

Поэтому рано или поздно «ДНР» вынуждена будет открыть линию разграничения, чтобы увеличить количество денег за счет украинских пенсий, как это уже сделала «ЛНР».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержала 13 блоков вопросов. Однако до сих пор данные этой переписи не озвучены. Сначала в «республиках» результаты переписи-2019 обещали озвучить 30 апреля, потом – 31 мая, затем – 15 июля 2020 года. Теперь обещают опубликовать до 30 сентября.

Напомним, по состоянию на 1 июня в «Л-ДНР» проживают 3 млн 695 тыс. 991 чел., из них 61% – население «ДНР» (2 млн 257 тыс. 677 чел.), и 39% – «ЛНР» (1 млн 438 тыс. 314 чел.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по радиоэфиру «Радіо Свобода»