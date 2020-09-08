Сгорела наша история: Жители Лимана рассказали о сгоревшем старинном храме (Фото, видео)

В Лимане (Донецкая обл.) сегодня, 8 сентября, сгорел старинный деревянный храм. Спасатели около трех часов тушили пожар, передают «Донецкие новости».

Свято-Петропавловская церковь в Лимане, основанная в 1848 году, являлась одним из старейших храмов не только в Лиманском благочинническом округе, но и во всей Горловской и Славянской епархии. Строение было памятником архитектуры.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня в 13:58. В 16:06 пожар был локализован и в 17:10 ликвидирован.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

В соцсетях жители Лимана с большим сожалением обсуждают то, что случилось. У многих горожан со сгоревшим храмом были связаны важные семейные события: крестины детей, венчания.

Лиманцы высказывают предположения о причинах пожара и уже призывают объединять усилия и средства для восстановления храма: