Сгорела наша история: Жители Лимана рассказали о сгоревшем старинном храме (Фото, видео)

В Лимане (Донецкая обл.) сегодня, 8 сентября, сгорел старинный деревянный храм. Спасатели около трех часов тушили пожар, передают «Донецкие новости».
Свято-Петропавловская церковь в Лимане, основанная в 1848 году, являлась одним из старейших храмов не только в Лиманском благочинническом округе, но и во всей Горловской и Славянской епархии. Строение было памятником архитектуры.
По информации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня в 13:58. В 16:06 пожар был локализован и в 17:10 ликвидирован.
Информации о пострадавших и погибших не поступало.
В соцсетях жители Лимана с большим сожалением обсуждают то, что случилось. У многих горожан со сгоревшим храмом были связаны важные семейные события: крестины детей, венчания.
Лиманцы высказывают предположения о причинах пожара и уже призывают объединять усилия и средства для восстановления храма:
- Елена Стародубцева: «Церковь не то что красивая, а самая первая старинная. Ей лет 300, строилась когда еще города не было, а была Лиманская Слобода, а потом начали строиться вокруг постройки. Теперь сгорела наша история. Это трагедия для Лимана»;
- Людмила Семенова: «Возгорание началось изнутри церкви. Буквально за 10 минут вся церковь горит»;
- Марина Молчанова: «Какое горе для нашего города, это просто страшно»;
- Александра Горюшко: «Сказали, что закончилась служба, церковь закрыли, и через час она загорелась... Как это все страшно... Жуткие порывы ветра, сухая трава вокруг церкви то тут, то там воспламеняется... Горят луки за жилыми домами около церкви, огонь подходит очень близко к домам... Поливают водой близлежащие здания... Мы обязательно восстановим нашу церковь!»;
- Татьяна Швайченко: «Это все и ужасно и невозможно пережить, но это не обошлось без человеческих рук, хотя и назвать этого, кто поджег, – не назовешь. Сколько лет она согревала сердца людей, только подпал».