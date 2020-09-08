В «ДНР»: Под Горловкой сбили беспилотник

Сегодня, 8 сентября, в районе Горловки члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» сбили беспилотник. В «народной милиции ДНР» (вооруженные силы «республики) утверждают, что беспилотник украинский.

«Отмечается использование командованием 35-й бригады БПЛА в районе населенного пункта Зайцево* (Северное) в направлении Зайцево (Южное), предположительно, с целью проверки маскировки своих позиций», – говорится в сообщении «народной милиции».

В «ДНР» добавили, что в 14:25 беспилотник типа «квадрокоптер» был сбит, и сейчас «республиканцы» изучают находящиеся на борту дрона материалы.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.