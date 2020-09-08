В «ДНР» усилили патрулирование и проверки на улицах, – соцсети

Сегодня, 8 сентября, сотрудники «МВД ДНР» и «военной комендатуры» максимально усилили патрулирование и проверки по всей территории «республики». Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

«Учитывая отмену комендантского часа и масштабный концерт, могут проводиться опросы, досмотры и установления личности в различных формах. Также в кафе и ресторанах в центре Донецка ввели запрет на продажу алкоголя», – пишет паблик «Донецкий телеграм».



Как сообщают в соцсетях, 3 сентября «МВД» и «военная комендатура» выборочно останавливали автомобили и общественный транспорт, просили выйти лиц мужского пола, предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет). После проверки и вопросов – отпускали.

«Источники сообщили, что в тот день на территории ДНР по внутренним каналам силовиков был объявлен "план перехват". Отдельные структуры перевели в "усиленный режим". По предварительной информации, причиной этому послужила диверсия возле одной из военных частей. Фото предположительных участников диверсионно-разведывательной группы или их фотороботы (до 10 штук) во время проверки показывали гражданам. Как обстоит ситуация с поимкой указанных лиц, неизвестно», – пишет «Донецкий телеграм».