COVID-19 на Луганщине: В двух городах закрыли хостелы, в других – школы

В Луганской области в городе Северодонецк и пгт Меловое из-за увеличения количества больных COVID-19 ввели новые карантинные ограничения. Об этом рассказал заместитель директора «Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины» Владимир Жданов, передает «Громадське радіо».

Он уточнил, что на сегодняшний Луганщина в целом находится в «зеленой зоне» по эпидситуации с COVID-19. Однако город Северодонецк и поселок Меловое – в «желтой зоне».

Поэтому региональная комиссия по техногенной безопасности об установлении ввела ряд ограничений в Северодонецке и Меловом:

запрещено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в том числе там, где постоянно проживают граждане пожилого возраста;

запрещена работа хостелов;

с 24:00 по 7:00 запрещена работа субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания.

Кроме того с 7 сентября в области также закрыли на карантин 2 школы, обучение переведено в дистанционный режим:

учебно-воспитательный комплекс «Гарант» в Лисичанске, где коронавирусом заболел завуч;

школа в селе Никольское (Меловской район – здесь заболел учитель 4 класса.

Жданов отметил, что 1 сентября на Луганщине заработали 267 школ, в которые пришли более 55 000 учеников. 6 учеников уже заболели коронавирусом вместе со своими родителями.

По статистике, в Луганской области 54% больных COVID-19 – женщины. Что касается возрастных групп, то больше всего заболевших среди людей взрослого и старшего возраста, 29 случав заболевания среди детей. За все время карантина в области от коронавируса умерли 4 человека, трое из них – за последние две недели.

За последние сутки на Луганщине обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди этих больных, 5 – жители неподконтрольных территорий. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 сентября в Украине COVID-19 заболели 140 479 человек (63 546 пациентов – выздоровели, 2 934 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 675 случаев (выздоровел – 11 81 пациент, летальных случаев – 24).

В «ДНР» – 2 699 случаев коронавируса (выздоровели – 1 338 человек, летальных случаев – 151). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 20).