Из-за Лепса: В Донецке – транспортный коллапс (Фото, видео)

Сегодня, 8 сентября, в неподконтрольном украинской власти Донецке отмечаются большие проблемы с передвижением транспорта. Автомобильные пробки не только в центре, но и в прилегающих районах.

«В центре Донецка серьезный транспортный коллапс. "Встали" все прилегающие к площади Ленина улицы. Также "стоит" набережная, 50 лет СССР, Челюскинцев, подъезд к кольцу на Мотеле, мост на проспекте Ильича и другие места», – сообщают в группе «Донецкий телеграм».

Ситуация связана с тем, что сегодня в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Донецк с концертом приехал российский певец Григорий Лепс. «Тысячи граждан едут в Донецк на концерт Григория Лепса. Сотрудников МВД ДНР на улицах и дорогах "в избытке", однако ситуацию они не контролируют и не помогают водителям решать проблемы», – сообщают дончане в соцсетях.

По Макеевскому шоссе – сплошная пробка, люди вынуждены идти пешком. По проспекту Ильича – аналогичная ситуация.

«Лепс в Донецке. Вся республика на площади Ленина! Посмотрите на пробку на Челюскинцев... Никогда такого не было, даже до войны, а ведь немало приезжало. Таких пробок Донецк не знал 6,5 лет», – комментирует дончанка Майя Пирогова, прилагая видео ситуации:

На концерт, который с 19:00 проходит на площади Ленина, собрались тысячи жителей.

Отметим, что сегодня в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса в «ДНР» – выходной день, отменен комендантский час.