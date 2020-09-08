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Красный Крест доставит в прифронтовые села Донбасса почти 800 тонн топливных брикетов

08.09.20 20:13
Фото: Facebook МККК в Украине
Фото: Facebook МККК в Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) к зиме доставит в прифронтовые населенные пункты на Донбассе около 780 тонн топливных брикетов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в село Водяное (Донецкая обл.) МККК доставил 28 тонн топливных брикетов, которые позволят людям обогревать свои дома весь зимний период.

«Уже стало традицией, что с приходом осени МККК доставляет твердое топливо в одно из самых изолированных сел Донбасса – Водяное, чтобы помочь его жителям пережить холодное время года. В некогда цветущем селе сегодня живут только 9 человек. Грохот выстрелов, поврежденные дома и дворы, усыпанные обломками, давно стали неотъемлемой частью их жизни. Для большинства людей, живущих в Водяном, тепло и уютный треск печи – едва ли не единственная вещь, которая напоминает о некогда мирной жизни», – рассказали в организации.

Как отмечают в МККК, программа помощи к зиме только началась, и в целом планируют раздать около 780 тонн топливных брикетов, 200 тонн из них уже распространено по селам Донбасса.

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