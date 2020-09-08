Но отношения пока «на паузе»: Украина вернула своего посла в Минск

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Радио Свобода».

При этом Кизим отметил, что «пока официальные контакты между нашими странами поставлены на паузу». «В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности от развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», – сказал посол.

Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвал своего посла в Беларуси в Киев на консультации «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности... исключительно из-за недопустимых действий Минска».

Он напомнил, что Беларусь передала 32 из 33 задержанных «вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие «всех правовых и моральных оснований передать их Украине», а Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

В конце августа Кулеба сообщил, что Украина заморозила контакты с официальным Минском.