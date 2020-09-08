Потом реализуют на Донбассе: В Минреинтеграции рассказали о «пилотной» модели КПВВ

Пилотный проект по созданию контрольного пункта въезда – выезда (КПВВ), оборудованного полноценной сервисной зоной, будет реализован на КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. Эту модель потом планируют реализовать и на Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает «Depo.Херсон».

«Это – пилотный проект, модель КПВВ, которая в случае успешности будет реализована и на линии разграничения на Донбассе», – рассказал Яременко, находясь с рабочей поездкой в Херсонской области.

По словам замминистра, на КПВВ «Чонгар», который реконструирован в конце прошлого года, будут оборудованы режимная и сервисная зоны. В сервисной зоне будет работать Центр по предоставлению административных услуг, отделение банка, автостанция, фудкорт, медпункт, комната матери и ребенка.

Как рассказал Яременко, проект – еще на начальной стадии. Сейчас все КПВВ передаются на баланс недавно созданного государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление», затем будет решаться вопрос о его финансировании. И только после этого начнется практическая часть проекта.