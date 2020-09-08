Довел до нервного срыва: Новый начальник Донецкого погранотряда запугивает подчиненных (Фото)

Военнослужащие Донецкого погранотряда обвиняют новое руководство ведомства в слишком жесткой политике по отношению к подчиненным. Одни пограничники тихо увольняются из отряда или переходят в другие погранчасти, другие открыто заявляют о том, что в погранотряде морально издеваются над людьми. Руководство Донецкого погранотряда обвинения подчиненных не комментирует, передает «Сайт города Мариуполя».

Первой о проблемах в Донецком погранотряде заявила руководитель его пресс-службы, старший лейтенант Валерия Карпиленко.

Она сообщила, что 22 августа на территории погранотряда по ул. Гагарина в Мариуполе она подверглась моральному давлению, после чего у нее случился нервный срыв и она потеряла сознание.

Свидетелями происшествия стали дежурный прапорщик А. Наумович, лейтенант юстиции А. Субботин и другие военнослужащие, которые находились в тот момент в центре связи.

«Этому нервному срыву предшествовали постоянные нравственные издевательства надо мной со стороны и.о. начальника Донецкого пограничного отряда полковника Лозинского Сергея Николаевича, которые усилились в течение 19, 20, 21 августа с получением им, по его мнению, безграничной власти на человечеством, потому что "теперь я командир". Этот факт руководством отряда был скрыт», – так описала ситуацию Карпиленко в информационной записке высшему руководству.

Сейчас Валерия находится в лечебном учреждении в Киеве, ее телефон отключен, поэтому узнать все обстоятельства произошедшего на данный момент невозможно.

Валерия Карпиленко

Валерия Карпиленко под капельницей

Вслед за Карпиленко с обвинениями в адрес руководства выступил сотрудник комендатуры быстрого реагирования первой заставы Иван Чушикин – сын известных в Мариуполе предпринимателей, которые активно отстаивали возможность работы рынков в период карантина.

Иван Чушикин

Иван рассказал свою версию событий.

Он, как и Валерия Карпиленко, заявил, что со стороны руководства на него идет постоянное моральное давление.

«Если кто-то пытается возражать, то ему всячески угрожают расправой. У меня есть аудиозапись. Уже неоднократно в отряд приезжала проверка свыше. Но никто ничего не говорит. И.о. начальника запугивает свидетелей, угрожает увольнением, выговорами, лишением премий», – прокомментировал действия и.о. начальника погранотряда Лозинского Иван Чушикин.

Пограничник заявил, что за два месяца ему вынесли 8 выговоров, которые он не может оспорить.

У Чушикина также недавно произошел нервный срыв. «Я приехал из части. Меня там довели. Я приехал домой, когда заваривал чай, упал и обжог ногу. Две недели провел на больничном. При этом я написал заявление в прокуратуру, но никто меня не вызывает», – отметил Иван.

Помимо открытых заявлений, в адрес высшего руководства погранотряда поступают анонимные сообщения, в которых пограничники высказывают свое неудовлетворение условиями прохождения службы.

В одном из таких заявлений представителей Пограничной комендатуры быстрого реагирования «Новотроицкое» Донецкого пограничного отряда отмечают, что идет чрезмерная нагрузка на личный состав. А именно, несение дежурства сутки через сутки, за это время пограничники просто не успевают отдохнуть. Также военнослужащие заявляют, что их ограничивают в передвижении: после перевода из одного подразделения в другое заставляют писать рапорт на выезд за границы гарнизона, хотя Мариуполь входит в границы гарнизона.

Пограничники жалуются также на невыплату денежной помощи. Как им объясняет руководства, «т.к. вы было много времени дома… мы вам подъемную помощь не выплатим».

По инсайдерской информации, в августе из Донецкого погранотряда по собственному желанию уволилось более полусотни пограничников.

И.о. начальника Донецкого погранотряда Сергей Лозинский комментировать заявления своих подчиненных не захотел. Он заявил, что информация о массовых увольнениях в погранотряде, нагрузке на личный состав и доведении до нервного срыва лейтенанта Карпиленко не является публичной информацией, поэтому он может данные факты не комментировать.