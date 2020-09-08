COVID-19 внес коррективы: В Минобразования объяснили, когда будет горячее питание в школах

Школьников будут кормить фасованными завтраками, пока будет действовать карантин, а горячее питание появится только после снятия ограничений. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

Она отметила, что родители высказывают недовольство из-за питания в школьных столовых.

«Понимаю, что тех "завтраков" для учащихся начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку, недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов. Именно поэтому это вынужденные меры на время, пока в стране действуют карантинные ограничения», – написала Мандзий.

По ее словам, школы не отказались от горячего питания, но к нему смогут вернуться позже.

«Подчеркиваю, что ни в коем случае это не замена горячего питания! После отмены действия карантина школы вернутся к привычной модели мультипрофильного питания детей. К сожалению, COVID-19 внес свои коррективы, поэтому мы должны придерживаться установленных ограничений и правил», – добавила замминистра.

Она обратилась с просьбой к учредителям учебных заведений, директорам школ совместно с Госпродпотребслужбой контролировать процесс и сделать все, чтобы питание для учащихся в школе было организовано с учетом всех противоэпидемических мероприятий.