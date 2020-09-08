Мариуполь: Стрелявший в охранника «Дед Мороз», вероятно, погиб от взрыва

Мужчина, который 17 августа в Мариуполе в костюме Деда Мороза 17 августа стрелял в охранника меткомбината, скорее всего, уже мертв. Об этом сообщили в следственном управлении Главного управления Нацполиции в Донецкой области, передает «Сайт города Славянска».

«Досудебное расследование продолжается. На сегодняшний день, кроме других, рассматривается версия, что к этому преступлению причастен В.Л. (имя сокращено редакцией, – прим.)», – сообщили правоохранители и подчеркнули, что детали расследования можно разглашать только при письменном согласии следователя или прокуратуры.

При этом 23 августа некий гражданин погиб от взрыва гранаты по неосторожности в частном доме Кальмиусского района.

По инсайдерской информации, погибшим является гражданин В.Л. Источник сообщает, что данный мужчина ранее участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, активно интересовался оружием и боеприпасами. Также он работал в одной охранной компании вместе с раненым охранником Г., с которым у него были конфликтные отношения. Утверждается, что В.Л. в день покушения на охранника Г. на работу не вышел, но ехал в сторону комбината на своем авто.

Следствию с помощью экспертиз еще предстоит выяснить, является ли погибший от взрыва в Кальмиусском районе тем самым «Дедом Морозом».

Напомним, 17 августа в 11:30 в Кальмиусском районе Мариуполя на охранника меткомбината было совершено нападение. Когда он находился на посту. Неизвестный совершил в его сторону 5 выстрелов, после чего скрылся с места преступления. В пострадавшего попало несколько пуль, он был госпитализирован в больницу. При этом стрелявший был в шапке и искусственной бороде «Деда Мороза».