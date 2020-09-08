Львовская областная инфекционная больница получила 3 аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Львовская областная инфекционная клиническая больница получила 3 современных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-службы Фонда.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране, когда выделил 300 миллионов гривен на приобретение самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов. В частности, Фонд закупил более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса. Масштабы помощи беспрецедентны, и проект "Борьба с COVID-19 в Украине", по сути, повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране, который значительно вырос. Работа продолжается», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил генеральный директор ДТЭК «Западэнерго» Олег Таращук, с начала эпидемии коронавируса Львовская область получила от Фонда и ДТЭК уже 16 аппаратов ИВЛ высокого класса. «Это современное медицинское оборудование от известных производителей. Оно может работать практически в автоматическом режиме и будет необходимо после эпидемии коронавируса. В области работает ДТЭК Западэнерго, тут живут наши сотрудники и мы всячески будем поддерживать регион в борьбе с коронавирусом. Сегодняшнее событие – яркий пример совместной работы бизнеса, власти и громады», – сказал он.

Заместитель руководителя Львовской облгосадминистрации Иван Собко поблагодарил за помощь: «Очень приятно отметить реальную помощь для наших больниц. От имени областной администрации передаю слова благодарности Фонду за то, что вы делаете. Помощь получили как городские больницы, так и в районах. Спасибо Фонду Рината Ахметова за системную помощь опорным больницам, которая позволит спасти не одну жизнь».

К его словам присоединился первый заместитель руководителя Львовского облсовета Богдан Гагалюк. «Голыми руками эпидемию не одолеть. Поэтому всегда рады приветствовать меценатов, которые помогают. Мы уже не первый раз встречаемся с Фондом Рината Ахметова – и каждый раз он выполняет взятые на себя обязанности, улучшает материально-техническое обеспечение наших больниц. Большое спасибо», – отметил он.

Также сотрудники больницы, работающие с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды. Она была сшита по специальному заказу.

«Персонал работает денно и нощно в непростых условиях. Хочу поблагодарить Фонд за работу, благодаря которой наши медики получают возможность лучше оказывать помощь», – сказал исполняющий обязанности главврача больницы Петр Федунь.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – заключили в пресс-службе.