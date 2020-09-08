Умер житель Краматорска: На Донетчине за сутки – 87 случаев COVID-19 (Карта)

Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области скончался 61-летний житель Краматорска, у которого диагностировали COVID-19. Это 25-й летальный случай от коронавируса в регионе. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

При этом глава области не представил традиционную развернутую статистику по новым выявленным случаям COVID-19. Однако в инфографике указано, что за сутки коронавирус диагностировали у 87 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 762 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 1 084 человек;

на лечении – 653 пациентов;

летальных случаев – 25.

Отметим, что наибольшее количество заболевших за сутки – в Бахмуте и Славянске, есть инфицированные и в иных городах.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 сентября в Украине COVID-19 заболели 140 479 человек (63 546 пациентов – выздоровели, 2 934 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 450 случаев (выздоровели – 239 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 699 случаев коронавируса (выздоровели – 1 338 человек, летальных случаев – 151). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 20).