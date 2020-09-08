«Нах*ена ты вообще шел»: Басурин заявил, что «ДНР» не должна помогать «ополченцам» (Видео)

В «ДНР» бывшие «ополченцы» должны сами создавать фонды для помощи, а не ждать, что им будет помогать «государство». Об этом в эфире «республиканского» телеканала заявил «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

«Создание фонда. Люди сами должны это организовывать и делать.. Почему-то все считают, что за них кто-то это должен сделать. Пусть сами начинают делать», – сказал он.

На реплики бывших «ополченцев», что они заслужили на передовой помощь от «ДНР», Басурин ответил: «Хорошо. Если я вот, еще не стал ветераном, я не имею морального права что ли? Логика в этом? Давайте так: человек, который в 2014 году взял оружие защищать своих родных, близких, отчизну, религию. Мы ему теперь обязаны [помогать] за то, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Есть понятие долга и чести. Он сделал то, что он должен был сделать. А если за это ты еще просишь материальное вознаграждение, нах*ена ты вообще тогда шел?».

Басурин еще раз подчеркнул, что создание фондов помощи – это задача самих людей. «Если сами граждане не начнут ничего для этого делать, государство тоже делать не будет. Понимаешь, принцип чиновничьего аппарата – его нужно толкнуть, ему нужно показать направление движения. Если сами люди не будут этого делать, это не будет происходить… Если люди сами не будут этого делать, а будут ждать как птенцы, что им принесут в клюве и будут кормить, – ничего не изменится», – пояснил замруководителя «армии» принципы функционирования «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube