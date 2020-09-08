Вспышка COVID-19 на Донетчине: Больше всего заразившихся в Бахмуте и Славянске

В Бахмуте (Донецкая обл.) отмечается вспышка коронавируса. За сутки здесь COVID-19 диагностировали у 28 жителей. Об этом свидетельствуют сравнительные данные инфографики Донецкой облгосадминистрации за 7 и 8 сентября, передают «Донецкие новости».

Всего за сутки коронавирус подтвердился у 87 жителей Донецкой области, что является антирекордом для региона.

Так, среди инфицированных 56 женщин и 31 мужчина, из них – 3 медработника.

Количество случаев заболевания за сутки в разрезе городов:

28 – Бахмут;

11 – Славянск;

10 – Мариуполь;

9 – Лиманская ОТГ;

7 – Волновахский район;

6 – Бахмутский район;

6 – Соледарская ОТГ;

5 – Покровск;

3 – Селидово;

2 – Краматорск.

Напомним, сегодня скончался 61-летний житель Краматорска, у которого диагностировали COVID-19. Это 25-й летальный случай от коронавируса в регионе. Всего с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 762 случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 сентября в Украине COVID-19 заболели 140 479 человек (63 546 пациентов – выздоровели, 2 934 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 762 случаев (выздоровел – 1 084 пациент, летальных случаев – 25), Луганской области – 450 случаев (выздоровели – 239 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 699 случаев коронавируса (выздоровели – 1 338 человек, летальных случаев – 151). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 20).